В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 853 факта заражения коронавирусной инфекцией. 821 530 человек вылечились, 10 275 скончались, число активных больных — 48.

За прошедшие сутки проведено 830 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 624 100 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 57 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 15, вторую дозу получили 19 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 20, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 3 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 965 758, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 507, вторую дозу получили 4 883 896 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 404 118, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 237 человек.