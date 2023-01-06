В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 59 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 683 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 291 человек вылечился, 10 013 скончались, число активных больных – 379.

За прошедшие сутки проведено 2 794 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 439 300 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1242 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 976, вторую дозу получили 103, бустерную дозу – 116 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 47.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 933 91, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 397 866, вторую дозу получили 4 875 831, бустерную дозу – 3 395 513 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 707 человек.