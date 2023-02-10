В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 275 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 64, вторую дозу получили 143, бустерную дозу – 54 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 14.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 945 002, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 403 007, вторую дозу получили 4 877 798, бустерную дозу – 3 398 810 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 387 человек.