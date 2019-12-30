За подготовку к терактам в Петербурге суд арестовал второго задержанного

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, который был задержан за подготовку к терактам в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Семенов был арестован до 29 февраля 2020 года по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

До этого суд также заключил под стражу местного жителя Георгия Чернышева, которого также задержали за подготовку к терактам. (gazeta.ru)

| 2019-12-30T23:34:55+00:00 31 декабря 2019, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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