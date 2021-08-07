5 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 302 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Согласно сообщению МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 242 домах торжеств и во дворах 60 частных домов.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 68 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы в отношении одного человека переданы на рассмотрение в суд.

Кроме того, 2 397 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.