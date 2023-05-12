EMIN презентовал новый русскоязычный альбом «За минуту до», сообщает #.
Альбом представлен здесь:
Трек-лист представляют четырнадцать сольных песен. Среди самых новых – лиричная композиция «Искал тебя», кавер на песню Вячеслава Быкова «Любимая моя» и песня «Благодарю, Мама». Заглавным треком стала песня «За минуту до…». До любви, разлуки, счастья – вариант продолжения строки остается выбором слушателей альбома.
В альбом также вошли известные песни: «На обратной стороне», успевшая получить свои ротации на радио и «Золотой граммофон», и другие песни авторства Константина Ноникова: «О любви», «31.12», «Рано», «Унесенные летом».
«В этом альбоме получился некий микс моего русскоязычного творчества – классические и трогательные баллады и песни с более современными аранжировками, где я продолжаю экспериментировать вместе с Костей Нониковым, автором многих песен из этого альбома. Большому количеству моих слушателей понравится трек-лист, где есть уже полюбившиеся треки, которые меня очень просили выпустить в альбоме. Сейчас я начинаю работать над новым дуэтным, а также англоязычным альбомами», – рассказывает EMIN.
Накануне EMIN также выпустил клип на песню «Благодарю, Мама» https://youtu.be/v8ZiXa2V-m4
Полный трек-лист альбома:
1. Искал тебя
2. За минуту до …
3. Милая
4. Рано
5. На обратной стороне
6. Благодарю, Мама
7. Унесенные летом
8. Время
9. 31.12
10. Море
11. О любви
12.Счастье – это ты
13. Карие
14. Любимая моя (Cover)