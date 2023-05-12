EMIN презентовал новый русскоязычный альбом «За минуту до», сообщает #.

Альбом представлен здесь:

https://bnd.lc/zaminutudo

Трек-лист представляют четырнадцать сольных песен. Среди самых новых – лиричная композиция «Искал тебя», кавер на песню Вячеслава Быкова «Любимая моя» и песня «Благодарю, Мама». Заглавным треком стала песня «За минуту до…». До любви, разлуки, счастья – вариант продолжения строки остается выбором слушателей альбома.

В альбом также вошли известные песни: «На обратной стороне», успевшая получить свои ротации на радио и «Золотой граммофон», и другие песни авторства Константина Ноникова: «О любви», «31.12», «Рано», «Унесенные летом».

«В этом альбоме получился некий микс моего русскоязычного творчества – классические и трогательные баллады и песни с более современными аранжировками, где я продолжаю экспериментировать вместе с Костей Нониковым, автором многих песен из этого альбома. Большому количеству моих слушателей понравится трек-лист, где есть уже полюбившиеся треки, которые меня очень просили выпустить в альбоме. Сейчас я начинаю работать над новым дуэтным, а также англоязычным альбомами», – рассказывает EMIN.

Накануне EMIN также выпустил клип на песню «Благодарю, Мама» https://youtu.be/v8ZiXa2V-m4

Полный трек-лист альбома:

1. Искал тебя

2. За минуту до …

3. Милая

4. Рано

5. На обратной стороне

6. Благодарю, Мама

7. Унесенные летом

8. Время

9. 31.12

10. Море

11. О любви

12.Счастье – это ты

13. Карие

14. Любимая моя (Cover)