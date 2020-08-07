За квадратными метрами: на рынке ипотечного кредитования наблюдается активность

Приобретение жилья в ипотеку дает возможность стать обладателем собственных квадратных метров, ведь купить квартиру сразу большинство не может.

В июне этого года ипотечное кредитование в стране заметно выросло. Так, по данным статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в июне банки Азербайджана выдали ипотечных кредитов на сумму 18,6 миллиона манатов, что в три раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В июне 2020 года было рефинансировано ипотечных кредитов, выданных банками, на сумму 5,2 миллиона манатов, в то время, как в июне 2019 года были рефинансированы кредиты на 14 миллионов манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда, составила в июне 51 781,3 маната (в июне 2019 года — 50 182 маната), что является самым высоким показателем за все время действия Фонда в стране. Средний срок погашения кредита составил 281 месяц, сократившись на месяц относительно показателя за июнь 2019 года. Среднегодовая процентная ставка составила 6,42 процента (6,49 процента годом ранее), среднемесячная выплата — 362,3 маната (351,8 маната).

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов заявил # о том, что, видимо, был найден источник финансирования, потому сейчас банки наверстывают упущенное.

Отметим, что обычные ипотечные кредиты предоставляются за счет привлечения средств внутренних финансовых рынков, а льготные — за счет средств, выделенных из госбюджета.

Эксперт напомнил, что в первой половине этого года было выдано существенно меньше ипотечных кредитов, чем за тот же период прошлого года. Снижение объемов ипотечного кредитования способно привести к некоторой социальной напряженности. Благодаря активной выдаче таких кредитов ситуацию можно разрядить.

По словам эксперта, сейчас состояние данного рынка нормализуется. Ибрагимов отметил, что, несмотря на непростую экономическую обстановку в стране, ипотечные кредиты пользуются и будут пользоваться популярностью в дальнейшем. В любом случае гражданам нужно решать жилищный вопрос, несмотря на кризисы.

Он подчеркнул, что ипотеку выдают на долгий срок — до 25 лет, если речь о коммерческой ипотеке, и до 30 лет в случае социальной ипотеки.

По словам Ибрагимова, сейчас первичный рынок недвижимости пользуется гораздо большей популярностью, нежели раньше. Люди охотнее покупают квартиры в новостройках, во многом из-за того, что вторичка не соответствует современным представлениям о комфортном жилье. Так, если в 2006 году всего 2% новостроек было реализовано по линии ипотечного фонда, то сейчас их где-то 50%.

«Цены на вторичном рынке недвижимости падают, на первичном идут в рост, несмотря на пандемию. Так, если брать цифры по итогам года, то на вторичном рынке стоимость жилья снизилась на 3,54%. На первичном рынке цены, напротив, выросли на 3,7%»,–сказал Ибрагимов.

Он отметил, что на первичном рынке жилья цены опираются на себестоимость, и если строительной компании строительство квартир обошлось дорого, то она и продаст ее за соответственную сумму.

Эксперт в области недвижимости Рашад Алиев отметил, что существенный рост показателей в июне по сравнению с тем же периодом прошлого года может объясняться тем, что дольше собиралась документация, связанная с приобретением жилья.

Кстати, в России за недавнее время также наблюдается всплеск ипотечного кредитования, но наряду с ним выросли и неплатежи по ипотеке. Граждане не смогли вовремя заплатить по кредиту из-за снижения доходов. Впрочем, как считают эксперты, кризиса неплатежей не будет.

В нашей стране, по мнению Алиева, также вряд ли будут проблемы с невыплатами ипотечных кредитов.

Он подчеркнул, что отказ от ипотеки чреват куда большими неприятностями. Вообще ипотечные кредиты нельзя отнести к проблемным, так как тщательно проверяется платежеспособность гражданина. Но ежемесячный платеж может составлять немалую часть зарплаты.

Как говорит Алиев, выдача ипотечных кредитов может подстегнуть активность рынка недвижимости, и это положительный момент.

По его словам, граждане все чаще берут в ипотеку и покупают жилье в новостройках. Интерес к рынку вторичного жилья заметно снизился, и связано это в первую очередь с массовым сносом домов, построенных в советский период.