За кладбище шехидов никто не хочет отвечать?

На днях в социальных сетях был распространен видеоролик, на котором показаны кадры с кладбища, где захоронены шехиды II Карабахской войны.

На видеоролике родители шехидов с возмущением заявляют, что их дети похоронены на территории, омываемой грунтовыми водами. В качестве доказательств была показана вскрытая могила одного из шехидов, которая была повреждена грунтовыми водами. Возмущенные увиденным, родители шехидов требовали перезахоронить своих детей на Почетной Аллее (https://www.facebook.com/watch/live/?v=259728738882519&ref=watch_permalink).

Как заявила # заведующая отделом информационного обеспечения и анализа исполнительной власти Гарадагского района Шамама Агамурадова, данное кладбище, хотя и находится на территории поселка Локбатан Гарадагского района, но относится к ведению Министерства обороны. «Там будет целый мемориальный комплекс. Мы не имеем никакого отношения к этому кладбищу», — сказала заведующая отделом.

По словам нашего эксперта, бывшего начальника экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиза Гаралова, происшедшее является результатом подъема грунтовых вод на поверхность. «Можно, конечно, поставить насос и выкачать грунтовые воды. Но они опять могут подняться на поверхность», — сказал Азиз Гаралов. По его словам, самое лучшее решение — перенести кладбище в другое место.

Мы решили выяснить как Министерство обороны, в ведении которого находится данное кладбище, собирается очистить эту территорию от грунтовых вод.

После неоднократных неудачных попыток дозвониться в пресс-службу МО, мы обратились в эту структуру с письмом, но, к сожалению, так и не получили ответа на свой вопрос.

Так как многие шехиды, похороненные на вышеупомянутом кладбище, являлись жильцами Ясамальского района, 27 января 2020 года родители шехидов были на приеме в Исполнительной власти данного района. В ИВ Ясамальского района им сообщили о том, что вопрос с перезахоронением погибших во второй Карабахской войне будет решен до 3 февраля. Родители заявили, что если в течение недели вопрос не будет решен, то они сами перезахоронят своих детей в других местах. (https://www.turan.az/ext/news/2021/1/free/politics_news/ru/770.htm).

Как сообщил нам старший консультант хозяйственного отдела Исполнительной власти Ясамала Расим Алиев, кладбище, на котором похоронены шахиды, не имеет никакого отношения к их району. К сожалению, он оставил без ответа наш вопрос о том, на каком же основании тогда представители ИВ Ясамальского района пообещали родителям шехидов решить вопрос о перезахоронении их детей.

Кто в этой истории прав, и кто несет ответственность, станет известно в ближайшее время. Как сказал эксперт, во избежание будущих проблем лучше перенести кладбище, чем строить там целый комплекс. Мы надеемся, что до 3 февраля инцидент с кладбищем найдет свое решение, так как что-что, а клочок нормальной земли эти ребята заслужили…