Страны Евросоюза выдали россиянам более 94 000 новых видов на жительство в 2022 году, пишет «Верстка» со ссылкой на данные Евростата.

Речь идет о первичном ВНЖ, под которым подразумевается «любое разрешение сроком действия не менее 3 месяцев», позволяющее иностранцу находиться на территории ЕС.

Больше всего ВНЖ россиянам выдали Германия — 16 066, Испания — 12 611 и Польша — 12 277. Замыкают пятерку Финляндия — 8 183 и Франция — 6 874. Меньше всего видов на жительство граждане России получили в Румынии — 248, Люксембурге — 391 и на Мальте — 447.

Пока Евростат обнародовал данные по 24 странам ЕС из 27. Однако, несмотря на то, что Хорватия, Литва и Кипр свою статистику службе еще не предоставили, количество выданных россиянам первичных ВНЖ уже стало рекордным за всю 14-летнюю историю наблюдений. В 2021 году ВНЖ в Евросоюзе получили 82 900 граждан РФ. До этого их ежегодное число не превышало 76 100.

Издание подсчитало, что в среднем доля Хорватии, Кипра и Литвы в выданных россиянам ВНЖ ранее составляла 5,9% от остальных стран ЕС. Таким образом, потенциально к 94 000 может прибавиться еще 5500, и общее количество первичных ВНЖ для россиян в 2022 году достигнет 99 500.

Ранее МИД РФ предложил обязать находящихся за границей россиян в течение 60 дней уведомлять о получении гражданства, ВНЖ или любых иных документов, позволяющих проживать в другой стране.

При этом еще в 2014 году в Уголовный кодекс была добавлена статья 380.2, которая предусматривает ответственность за несвоевременное уведомление о получении ВНЖ или второго гражданства. Максимальное наказание за это — 400 часов исполнительных работ. (moscowtimes.ru)