С 7 октября из сектора Газа, Ливана, Сирии и Йемена в сторону Израиля было выпущено 9500 ракет, а также десятки дронов.

Для сравнения: за 34 дня Второй Ливанской войны количество выпущенных ракет составляло 4400, а во время «Нерушимой скалы» — 4500.

Вторая Ливанская война (Июльская война) — вооружённый конфликт между Израилем и Хизбаллой, который длился с июля по август 2006 г. Результат — изменение баланса сил на Ближнем Востоке не в пользу Израиля.

«Нерушимая скала» — кодовое название военной операции израильской армии в секторе Газа, проведённой с 7 июля по 26 августа 2014 г. Цель — уничтожение военной инфраструктуры правящего в секторе Газа ХАМАСа. (Ynet)