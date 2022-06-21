Южная Корея успешно запустила в космос ракету-носитель «Нури» собственной разработки через несколько месяцев после первой неудачной попытки. Информацию подтвердило Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи, передает Al Jazeera.

Запуск прошел с космодрома «Наро» в городе Кохын. «Для Южной Кореи это большой шаг вперед», — сказал репортер Al Jazeera Роб Макбрайд с места событий.

Министр науки и информационных технологий Ли Чон Хо подтвердил успех запуска «Нури». Ли назвал запуск «грандиозным моментом» в истории Южной Кореи. По его словам, южнокорейская наука и техника сделали большой скачок вперед.

Трехступенчатая ракета KSLV-II Nuri разрабатывалась Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) в течение 10 лет. В ней были использованы только корейские технологии. Если весь процесс будет успешным, Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей спутник с использованием отечественных технологий.