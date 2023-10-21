Индия 21 октября успешно провела первый запуск ракеты в рамках своей будущей орбитальной пилотируемой миссии. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ранее в этот день запуск ракеты, изначально назначенный на 8:00, был перенесен на 8:30, еще позднее — на 8:45. Во время запуска ракеты двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Глава ISRO Сридхар Сомнатх уточнил, сперва запуск был отложен из-за плохой погоды, потом бортовой компьютер, отвечающий за автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.

Новый успешный запуск состоялся в 10:00. Модуль экипажа сумел отстыковаться от ракеты, после чего осуществил посадку в Бенгальском заливе.