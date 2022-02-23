Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия «земля-воздух» (L-SAM) для противодействия ракетному потенциалу КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированный источник.

Испытание проходило в 150 километрах к югу от Сеула, на комплексном полигоне Анхын в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Агентство отмечает, что разработка ракеты ведется в ответ на недавние испытания в КНДР, в частности, сверхзвуковых ракет.