Национальное собрание Южной Кореи одобрило закон о бюджете, который предусматривает сокращение финансирования расходов на оборону в 2022 году более чем на 1,5 трлн вон ($1,2 млрд) по сравнению с ранее утвержденным объемом, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на Janes.com.

Отмечается, что в рамках мероприятий по изысканию дополнительного финансирования для смягчения последствий пандемии COVID-19 для малого бизнеса, годовое финансирование расходов на оборону сократится до 65,95 трлн вон ($52,55 млрд).

Сообщается, что сокращения бюджетов распределены между Министерством национальной обороны и Администрацией программы оборонных закупок. По оценке Janes Defense Budgets, военные расходы Южной Кореи сократятся только в 2022 году, потом они снова начнут расти, и к концу 2020-х годов достигнут примерно $65 млрд в год.