Южная Корея понизила уровень предупреждения о птичьем гриппе

Власти Республики Корея снизили уровень предупреждения о птичьем гриппе с максимального «красного» до минимального «синего» уровня. Об этом сообщило во вторник национальное министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития.

В ведомстве отметили, что перелетные птицы, которые являются основными разносчиками инфекции, вернулись в места обитания в северных регионах планеты. В результате с 30 марта в Южной Корее не было зарегистрировано новых случаев высокопатогенного птичьего гриппа среди диких птиц, а с 6 апреля — на птицефермах.

С ноября прошлого года, когда власти объявили высший уровень предупреждения, было зарегистрировано 109 случаев заболевания, связанных с фермерскими хозяйствами. В стране пришлось уничтожить около 30 млн голов домашней птицы, что привело к резкому росту цен на соответствующую продукцию.