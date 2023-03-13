Республика Корея и США начали в понедельник совместные командно-штабные учения Freedom Shield, их будут сопровождать масштабные полевые маневры Warrior Shield.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Командно-штабные учения Freedom Shield основаны на компьютерной симуляции, на них отрабатываются сценарии по отражению нападения КНДР с учетом ее ракетно-ядерной угрозы, контрнаступлению в народную республику и проведение «кампании по стабилизации» обстановки в КНДР. В этом году Freedom Shield продлятся 11 дней без перерыва — до 23 марта.

«Совместные учения носят оборонительный характер и основаны на оперативных планах по защите Республики Корея от возможной агрессии Северной Кореи», — заявили в Комитете начальников штабов Республики Корея.

Параллельно состоятся около 20 полевых учений, в том числе отработка морского десантирования, под общим названием Warrior Shield. В Сеуле заявили, что в конце марта к маневрам может присоединиться американский атомный авианосец типа Nimitz.