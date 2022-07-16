Европейская комиссия опубликовала планы запретить импорт российского золота, но в настоящее время она оставляет ювелирные изделия вне перечня санкционных товаров.

Об этом идет речь в проекте санкций, с которым ознакомилось Politiko/

Еврокомиссия начала разрабатывать планы по запрету золота из России после того, как в прошлом месяце государства Большой семерки объявили, что сделают это, пытаясь уменьшить доходы военной машины Кремля.

В проекте седьмого пакета санкций, который еще предстоит одобрить странам ЕС, говорится, что «запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, перечисленное в Приложении XXVI, если оно происходит из России и должно быть вывезено из России в ЕС или в любую третью страну».

Но проект приложения к документу, полученный Politico, свидетельствует, что блок запретит только золото в порошковой, необработанной или полуфабрикатной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не перечисляется золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить щели, через которые деньги продолжат поступать в казну Кремля.

Ежегодно Россия экспортирует золото в миллиарды евро. В 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота уходило в Великобританию, покинувшую ЕС.

Планы Еврокомиссии идут за рамки запрещения золота.

Данное предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий. К примеру, Еврокомиссия планирует запретить экспорт в Россию слезоточивого газа, чернил для снятия отпечатков пальцев, полицейских шлемов и щитов, а также водометов, которые можно использовать против людей, говорится в проекте санкций.

По словам нескольких дипломатов, министры иностранных дел ЕС обсудят эти планы в понедельник. Затем послы ЕС могут одобрить проект во время своих встреч в среду или в пятницу.

После того, как Еврокомиссии понадобилось несколько недель, чтобы привлечь все страны в последний пакет санкций — главным образом из-за того, что Венгрия блокировала нефтяное эмбарго — дипломаты ЕС ожидают, что новый пакет будет принят без серьезных проблем.