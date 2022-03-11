YouTube заявил, что незамедлительно блокирует по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством, сообщает РИА Новости.

В компании также заявили, что удалят контент о «спецоперации» РФ в Украине, за нарушение политики хостинга: «Наши принципы сообщества запрещают контент, в котором отрицаются, преуменьшаются, тривиализируются хорошо задокументированные события, связанные с насилием. Сейчас мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику.

В соответствии с этим мы также блокируем доступ к каналам, связанным с государственными российскими СМИ, по всему миру, в том числе в Европе. Эти изменения вступают в силу немедленно, и мы ожидаем, что нашим системам потребуется время для восстановления».