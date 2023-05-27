Видеохостинг YouTube избавится от раздела Stories — постов, которые исчезают через некоторый промежуток времени. Владельцы каналов лишатся возможности публиковать их с 26 июня, а уже размещённый контент будет показываться ещё 7 дней, передает 3dnews.ru.

Раздел Stories дебютировал на YouTube в 2017 году под названием Reels — исчезающие сообщения были доступны каналам с более чем 10 тыс. подписчиков; они работали как в Instagram, куда, в свою очередь, перекочевали из Snapchat. В Stories авторы публиковали новости или закулисный контент для продвижения каналов. На YouTube функция не прижилась: пользоваться ей могли немногие, но и они зачастую пренебрегали Stories, да и заметным присутствием на платформе она не обозначилась.

Администрация платформы предлагает размещать контент Stories в других разделах: в «Сообществе» и в Shorts. Недавно возможности «Сообщества» были расширены — авторы стали устанавливать время исчезновения текстовых публикаций. А ещё появились опросы, викторины, фотографии и собственно видео. YouTube также проводит кампанию по повышению популярности конкурирующего с TikTok вертикального короткого формата Shorts, пытаясь убедить авторов длинных видео публиковать и короткие.

Что же до Stories — этот формат не прижился не только на YouTube. Попытку внедрить нечто подобное под названием Fleets предприняли и в Twitter, но нововведение не прожило и года.