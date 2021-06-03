Принимающий участие во внеочередных парламентских выборах Армении глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян в последние дни разоткровенничался в СМИ и даже заявил о том, что если бы он был у власти в Армении, то вероятно войны в Карабахе и не произошло.

Откровения Абрамяна, с трудом говорящего как на армянском, так и на русском языках, вызывают усмешки у самих армян. Российские армяне презирают Абрамяна за то, что он, возглавляя много лет САР, ничего не сделал для развития армянской общины России.

В ответ на эти обвинения Абрамян может сказать, что за эти годы он стремился подорвать российско-азербайджанские связи с помощью откровенных провокаций. За последние два года Абрамян запомнился ярой антиазербайджанской позицией. Во время июльской эскалации 2020 года на армяно-азербайджанской границе, когда в России развернулась «абрикосовая война», Абрамян даже ляпнул о том, что у САР есть несколько тысяч подготовленных спортсменов для того, чтобы начать громить принадлежащие азербайджанцами торговые центры. Он также обвинил власти Азербайджана в подготовке армянских погромов в России, а также в финансировании массовых протестов на Дальнем Востоке после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Во время 44-дневной войны Абрамян заявил о том, что обратится к властям России с целью выделения транспорта для отправки российских армян в Карабах на войну с Азербайджаном. Он также призвал руководство России признать «независимость Карабаха». К сожалению, азербайджанская диаспора России оставила без ответа провокационные высказывания Абрамяна.

А теперь Абрамян вдруг заявил о том, что армянская община России активно контактирует с азербайджанской общиной и с российскими властями по недопущению конфликтов между армянами и азербайджанцами, особенно на фоне событий в Карабахе.

«Мы встречаемся с представителями азербайджанской общины в России, обсуждаем все эти вопросы», — подчеркнул Абрамян в интервью радио «Sputnik Армения». Он отметил, что «армян в России три миллиона, и любой инцидент может иметь крайне негативные последствия».

Более того, задачу САР он видит в недопущении дальнейшей эскалации в противостоянии с азербайджанской диаспорой. Странно слышать подобное от человека, который допускает провокационные высказывания в адрес азербайджанцев в своих откровениях армянским СМИ и на официальном сайте САР. К примеру, на днях в интервью армянским СМИ он заявил, что «Карабах не останется в руках Азербайджана». И после этих слов он еще заявляет о недопустимости конфликтов на территории России между армянами и азербайджанцами?!