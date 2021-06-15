В Центре современного искусства YARAT стартуют уроки арт-терапии. Еженедельно под руководством известного художника, искусствоведа и арт-терапевта Мехрибан Шамсадинской участники смогут познать свой внутренний мир через искусство.

«Арт-терапия помогает безопасным образом пережить боль, страхи, выразить обиду и ярость. Навыки рисования для прохождения терапии не требуются», — подчеркивают организаторы.

Как сообщает #, первая сессия состоится 16 июня в 19:00. Участие в проекте – бесплатное, однако ввиду карантинных ограничений количество участников на каждый урок не должно превышать 10 человек.

Свою первую выставку в Баку Мехрибан Шамсадинская провела в 2014 году. Ранее, в 2011 году она участвовала в выставке «Новруз» в Лондоне.

Будучи студенткой Азербайджанской Государственной Академии Художеств, художник познакомилась с директором Центра психического здоровья (Psixi Sağlamlıq Mərkəzi) Фуадом Исмайловым, который предложил ей оформить помещения центра. В итоге она проработала в центре 8 лет в качестве волонтера, прошла многочисленные курсы в этой области, а затем была зачислена в качестве арт-терапевта.

«Арт-терапия привязана к другим терапиям, особенно к психотерапии. Человек приходит к специалисту, рассказывает о своей проблеме, потом на фоне этого он получает лечение, рекомендацию посетить еще и нашу терапию. Мы находимся в здании ЦПЗ, поэтому чаще всего приходят люди, которые проходят лечение в нашем Центре. Иногда приходят люди, которым просто нечем себя занять, для которых я разрабатываю специальный метод, помогающий им раскрыть и адаптировать свое эмоциональное состояние», — рассказывает Мехрибан Шамсадинская о специфике своей работы.

Отметим, что для участия в проекте «Арт–терапия» в YARAT нет возрастных ограничений.