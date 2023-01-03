Два журналиста из Германии и Японии получили ранения на подконтрольной Киеву территории Украины в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Репортеры без границ».

«В субботу, 31 декабря, журналист Ватару Сехита, который работает на газету «Асахи», получил осколочное ранение лодыжки, когда находился поблизости от своего отеля в Киеве», — указали в неправительственной организации.

При этом его коллега Норито Конисуэ, который в этот момент находился в отеле, не пострадал.

Вторым раненым стал корреспондент германской газеты «Бильд» Бьорн Штрицель, который спустя несколько дней — 2 января — получил легкие осколочные ранения лица в результате взрыва возле его отеля в городе Дружковка рядом с Краматорском.