Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана

Правительство Японии приняло решение полностью запретить въезд в страну иностранцев, включая обладателей долгосрочных виз, из Индии, Непала и Пакистана в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что речь идет об иностранцах, которые побывали в одной из указанных стран в течение двух недель до вылета в Японию. Соответствующее решение вступит в силу с 14 мая.

Между тем ранее при тестировании в карантинных учреждениях японских аэропортов инфицирование индийским штаммом коронавируса было выявлено у 66 человек.