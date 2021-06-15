Правительство Японии выразило протест Республике Корея в связи с начавшимися 15 июня южнокорейскими военными учениями у островов Такэсима (Токто) в Японском море, на которые претендуют Токио и Сеул. Об этом сообщил во вторник на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Острова Такэсима исторически, а также с точки зрения международного права являются исконной территорией Японии. В связи с этим мы заявили южнокорейской стороне суровый протест и призвали немедленно прекратить учения», — подчеркнул генсек кабмина.

Ранее штаб ВМС Республики Корея заявил, что местные военно-морские и военно-воздушные силы, а также береговая охрана начали совместные учения по обороне спорных островов.(ТАСС)