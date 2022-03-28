Правительство Японии 25 марта направило властям России протест в связи с проведением военных учений на Курильских островах. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.

«25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест», — сказал Мацуно.

В предыдущий раз Токио направил Москве протест 11 марта из-за этапа боевого слаживания, который стартовал на Курильских островах.

21 марта МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.