Япония, Россия, Китай и другие страны – члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР) договорились о снижении совокупной квоты на вылов сайры. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что показатель будет сокращен на 25% от уровня 2022 года в связи с истощением запасов сайры и рекордно низкими уловами.

В текущем году совокупная квота будет на уровне 250 тыс. т, в то время как в 2022 году речь шла о 333,7 т.

Также страны – члены СТКР установили «сезон вылова» в 180 дней. Промысел рыбы в другие сезоны будет запрещен.