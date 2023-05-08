Правительство Японии полностью отменило предупреждение о поездках за границу для граждан страны в связи с пандемией коронавируса.

Как передает #, об этом сообщает Kyodo.

Агентство напомнило, что в январе 2020 Япония первоначально ввела рекомендации первого уровня для тех, кто путешествовал в Китай. Позднее к 159 странам и районам по всему миру были выпущены рекомендации третьего уровня, содержащие предостережения от поездок в них.

Отмечается, что с октября 2022 года в Японии действовали рекомендации, призывающие путешественников «быть в полной готовности» при посещении других стран.

Напомним, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в течение последнего года комитет по чрезвычайным ситуациям организации наблюдал за ходом распространения коронавируса и пришел к выводу, что ЧС можно отменять. При этом Гебрейесус отметил, что это не означает, что COVID более не представляет угрозы. Пандемия коронавируса продлилась 1 150 дней.