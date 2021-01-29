Япония подтвердила намерение провести Игры летом 2021 года

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна намерена провести Олимпийские игры — 2020 летом 2021 года.

Об этом он сообщил во время выступления на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это будет заявлением, что человечество победило коронавирус. Мы привержены плану провести Олимпиаду в безопасной манере. Мы тесно взаимодействуем с Международным олимпийским комитетом (МОК) и властями Токио в вопросах подготовки к Играм», — заявил Суга.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. (gazeta.ru)

| 2021-01-29T16:01:45+04:00 29 января 2021, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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