Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в своей стране.

«Хотел предложить, чтобы следующие Игры будущего прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить эту традицию, инициативу, которая была высказана своевременно Российской Федерацией», — заявил он.

Президент РФ поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане. «Супер», — отреагировал Путин на идею Токаева.

Президенты провели беседу в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Токаев отметил необычный формат предстоящего турнира. «Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом, что, наверное, выглядит не совсем обычно, но с другой стороны, это уникальный формат. Мы привезли сюда солидную команду, надеемся на определенные положительные результаты. Вообще IT-сектор, IT-формат в Казахстане развивается, у нас есть свои игры, мы проводим международные соревнования», — пояснил президент Казахстана.

Токаев 21 февраля находится в Казани с рабочим визитом, он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего».