Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет

Правительство Японии в качестве альтернативного варианта наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность постройки новых кораблей, которые будут специализироваться исключительно на обеспечении защиты от баллистических ракет. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

При этом на них может быть использовано оборудование на сумму порядка ¥180 млрд ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin, который в случае с реализации плана по строительству новых кораблей, будет, скорее всего, размещен на суше.

Правительство Японии также продолжает рассматривать вариант увеличения числа кораблей с системами Aegis или возможность строительства плавающих платформ с целью установки на них радара и элементов ПРО. Первый вариант достаточно дорогостоящий и требует дополнительного обучения и специалистов для несения службы на таких кораблях. Платформы в море в свою очередь решат проблему падения разгонного блока в неопределенном месте, однако они крайне уязвимы для торпедной атаки.

В любом из трех перечисленных планов возможно использование оборудования для Aegis Ashore. По мнению правительства, это поможет существенно сэкономить средства на укрепление ПРО.(ТАСС)