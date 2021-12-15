Япония и США провели в среду совместные учения на случай утечки радиации с американского атомного авианосца «Рональд Рейган», который дислоцирован на базе ВМС США Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно сценарию, с корабля произошла утечка в море охлаждающей жидкости объемом 300 литров со слабым содержанием радиоактивных веществ. Мэр города Йокосука был проинформирован об инциденте, после чего он созвал заседание экстренного штаба для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

В учениях приняли участие 140 человек. В ходе них стороны отработали действия по сбору образцов морской воды, а также грунта для проведения исследования на содержание радиоактивных веществ.

«Рональд Рейган», один из новейших американских атомных авианосцев, был принят в состав ВМС США в 2003 году. Его водоизмещение составляет 97 тыс. тонн. Он может нести до 90 самолетов и вертолетов. В настоящее время корабль базируется в Йокосуке.