Япония и США проведут совместные летные учения на острове Хоккайдо

Совместные учения воздушных Сил самообороны Японии и ВВС США пройдут в понедельник на северном острове Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что учения пройдут в районе японской военно-воздушной базы Титосе в одноименном городе и продлятся до 28 августа. По данным американского военного командования, в летно-тактических учениях примут участие по крайней мере 12 истребителей F-15 и F-16.

«Мы считаем, что проведение таких учений необходимо для повышения уровня взаимодействия между Японией и США, а также для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил на брифинге для журналистов по случаю предстоящих учений полковник ВВС США Брэндон Макбрайер. Он также подчеркнул, что в рамках учений будут предприняты все необходимые для предотвращения распространения нового коронавируса меры предосторожности.