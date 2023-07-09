Япония и члены НАТО приступили к финальному этапу согласования четырехлетнего плана сотрудничества более чем в 10 областях, включая космос, борьбу с дезинформацией и разработку передовых технологий. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, план может быть утвержден во время участия японского премьер-министра Фумио Кисиды в саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, стороны договорятся о взаимодействии в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Они также могут условиться о совместной разработке правил использования технологий искусственного интеллекта для вооружений в плане предотвращения нештатных ситуаций. Кроме того, Япония и НАТО могут инициировать обмен информацией о действиях России и Китая.