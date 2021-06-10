Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Беларуси после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
«В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси «, — подчеркнул он.
Като отметил, что белорусским авиакомпаниям будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.