Доминирующая на российском интернет-рынке компания «Яндекс» предупредила о риске дефолта по своим обязательствам. Как указывается в пресс-релизе компании, это может произойти, если держатели облигаций «Яндекса» воспользуются в пятницу, 4 марта, своим правом и потребуют погашения бумаг на сумму 1,25 млрд долл с выплатой процентов.

Компания предупредила, что на данный момент не имеет достаточных средств, особенно если не удастся перераспределить ресурсы российских «дочек» в нидерландскую головную компанию. По данным «Яндекса», на 28 февраля остатки денежных средств компании в иностранной валюте составляли около 615 млн долларов (из них средства на сумму, эквивалентную примерно 370 млн долларов, находятся за пределами России) и примерно 47 млрд рублей.

Опасность дефолта возникла после того, как 28 февраля на фоне агрессии России против Украины американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги ценными бумагами ряда российских компаний, таких как «Яндекс», Ozon, МТС и ЦИАН. Если приостановка продлится более пяти торговых дней, некоторые держатели акций могут потребовать немедленной выплаты своих денег. (DW)