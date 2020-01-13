Якутский шаман Габышев собирается в новый поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев намерен совершить еще один поход на Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина. Шаман и его сторонники планируют отправиться в путь из Якутска в марте, сообщил Габышев в видеоролике, опубликованном в YouTube.

По словам шамана, его не остановят никакие судебные решения, поскольку он подчиняется только богу. «Он сказал в марте, значит, в марте», — заявил Габышев, но точной даты не назвал. Он призвал всех желающих россиян присоединиться к его походу.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году «изгнать Путина». Из 8000 километров ему удалось пройти около 3000 км. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области Габышева задержали по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили. (DW)