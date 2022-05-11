Под занавес минувшей недели отечественные СМИ облетела весть о готовящемся экспорте яиц из Азербайджана в Россию. И вопросов в этой связи возникло немало.

Местное птицеводство хоть и развивается, но избытком предложения вряд ли может похвастать. А за два последних года проблем у птицеводов прибавилось, главным образом, из-за подорожания кормов, которые ввозятся к нам из России. Словом, глобальный продовольственный кризис, отразившийся на стоимости кормов, не улучшил положение бройлеров.

Однако в Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц утверждают обратное. Птицеводческие предприятия Азербайджана способны не только полностью обеспечить внутренний рынок яйцами и мясом птицы, но и имеют серьезный потенциал для экспорта в зарубежные страны, сообщила структура. Одновременно поступили вести из соседней страны, что крупные российские торговые сети направили предложения об импорте из Азербайджана 6-8 миллионов штук яиц в год.

По данным эксперта по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, местное производство не покрывает спрос, а сообщения про экспорт яиц в Россию, где эта отрасль развита куда лучше, чем в нашей республике, выглядят странно. # представляет инервью с экспертом:

— В России производство столового яйца на душу населения сильно выше, чем в нашей стране. Скажем, в позапрошлом году у нас подушевое производство яиц было на уровне 171 штук, а в России сей показатель превысил 300 единиц. Представьте себе разницу. Кроме того, в соседней стране производство яиц и курятины обходится сравнительно намного дешевле. Ведь наши птицеводческие хозяйства завозят корма оттуда, и они отечественным производителям обходятся дороже, повышая себестоимость производства.

А потому разговоры про экспорт туда яиц из Азербайджана вызывают улыбку. Несмотря на временное удешевление, цены на яйца в стране подчас поднимаются двукратно, поскольку внутреннее производство не удовлетворяет спрос. Нормой считается производство 290 яиц на душу населения в год, а у нас производят 170 штук. Следовательно, внутреннюю потребность в столовом яйце местное производство не удовлетворяет.

— Как же понимать заявления про экспорт наших яиц в Россию?

— Подобные информационные вбросы не редкость. Скажем, недавно заявили о поставках товарной пшеницы из Азербайджана в Израиль. А ведь на уровне высшего политического руководства страны признавалось, что республика обеспечивает себя товарной пшеницей только на 25 процентов. Пока еще ничего не сделано для повышения продуктивности этих отраслей, повышения урожайности той же пшеницы, производительности в сфере птицеводства. На этом фоне подобные заявления звучат странно. Возможно, их авторы не понимают, что повышение продуктивности в сельском хозяйстве дело нелегкое и трудоемкое. Иные чиновники просто не осознают того положения, что сложилось в отрасли. Они припомнили различные заявления трех-четырехлетней давности и повторяют их сегодня.

— Но почему об этом заговорили сейчас?

— Полагаю, это обусловлено продовольственными проблемами в мире, сложностями с поставками сельхозпродукции из-за войны в Украине. На этом фоне появляются люди, делающие такие заявления. Мол, мы поможем каким-то странам продовольствием. Например, периодически говорят про планы закупки той же пшеницы из Индии и Казахстана, несмотря на достаточно сложное положение в самом Казахстане. Им этой пшеницы самим не хватает. Все это информационный шум, исходящий от людей, которые не разбираются в предмете.

— И все же такие новости поступают. И ведь в самой России нет дефицита в столовом яйце, хотя из-за санкций начались проблемы с закупкой именно инкубационных яиц. Можно ли предположить, что иные российские птицеводческие хозяйства пытаются обойти санкции? Могут ли они перевести сюда свой бизнес для беспрепятственной закупки генетического материала с последующим экспортом готовой продукции – того же столового яйца в РФ?

— Не думаю. Соблюдение санкций очень серьезно контролируется. Если количество генетического материала, закупаемого соседними РФ странами в Европе, вдруг существенно возрастет, это не может пройти незамеченным. Все это серьезно и в целом невозможно. Возникнут вопросы – почему Азербайджан раньше закупал, скажем, 100 тыс. инкубационных яиц и вдруг увеличил импорт трехкратно? Запад подходит к санкциям очень бдительно и такое просто не позволят.

— Возвращаясь к сообщению о превышающем спрос предложении. Ведется ли исчерпывающая статистика производства и внутреннего спроса?

— Дело в том, что точные данные о производстве яиц недоступны широкой общественности. Как правило, о росте и понижении предложения говорят цены. Обычно в конце апреля, мае, июне цены на столовое яйцо падают, потому что растет производство. В конце августа цены идут в рост, предложение уменьшается. Все это обусловлено сезонным фактором. В теплое время года, особенно летом, птица лучше несется. Осенью и зимой – хуже. Начиная с конца лета по март предложение уменьшается, а цены возрастают двукратно. Иными словами, наблюдаемый этой весной прирост производства яиц – явление сезонное и не означает каких-то там серьезных отраслевых подвижек, сопровождающихся ростом экспортного потенциала столового яйца. Что же касается экспорта 6 – 8 млн яиц в Россию – это небольшое очень небольшое количество, можно сказать, мизер.