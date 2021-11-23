«По показаниям заражения коронавирусной инфекцией, в настоящее время заболевание находится под контролем. Но хочу отметить некоторые моменты — с учетом процессов, происходящих в соседних странах, мы должны быть осторожными, не расслабляться».

Как сообщает АПА, об этом в беседе с журналистами сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что впереди зима, наступят холода и люди будут больше проводить время в помещениях: «В этой связи рекомендуем привиться бустерной дозой. Пока рано говорить о 4-й дозе. Болезнь изучается. Процесс вакцинации в стране идет хорошо, мы оцениваем его положительно».

«Показатель, связанный с количеством случаев заражения коронавирусом никогда нельзя использовать для оценки процесса. В Азербайджане с начала пандемии роста смертности из-за коронавируса не наблюдается».

Ягут Гараева добавила, что, несмотря на это, потерю каждого больного нужно воспринимать как проблему: «Наблюдение за развитием болезни и ее лечение должны постоянно совершенствоваться. Но в настоящее время не наблюдается роста смертности из-за коронавируса».