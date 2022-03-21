Классика жанра — яблоко от яблони недалеко падает. Как известно, после начала войны России против Украины , Белый дом объявил о санкциях против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, а также 19 бизнесменов из России и еще 47 связанных с ними граждан. Да, было множество санкций и против российских банков, энергетического сектора. Россию осознанно и справедливо наказывают за то военное преступление, которое она совершает.

Но, дочь пресс-секретаря президента России, поразила всех своей реакцией на происходящее. Елизавета Пескова заявила, что удивлена санкциями США против нее. «Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года, и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать, и я люблю разные культуры», – сказала она.

То есть девушка, вполне уже взрослая, способная понимать причину, смысл всего происходящего в мире, имеющая доступ к любой информации, в том числе и той, что касается военных преступлений, которые творит Россия на украинской земле и против украинского народа, изображает крайнюю степень удивления тем обстоятельством, что в отношении нее тоже введены санкции.

Я тоже удивлен. Но другим. Тем, почему эти санкции введены так поздно. Их нужно было вводить, как минимум, в 2014 году, после аннексии Крыма со стороны РФ. Против всех тех, кого сейчас обложили санкциями. В том числе и против Пескова и его семьи. Потому, что Песков является важной составляющей того преступного режима, который виновен в том ужасе, который переживает Украина уже восемь лет.

Аннексия Крыма, поддержка сепаратизма и терроризма в так называемых «ЛНР» и «ДНР»- все это чудовищные преступления. Которые долгое время, по большому счету, сходили кремлевской элите с рук. До недавнего времени та же Лиза Пескова прекрасно пользовалась всеми благами жизни, прожигая ее не в РФ, а за ее пределами. И вот сейчас, когда руководство РФ перешло все мыслимые «красные черты», в отношении кремлевской элиты и их семей ввели санкции. Что вызвало, как видим, возмущение у Лизы Песковой.

Она , оказывается, хочет путешествовать. Так кто же мешает? Россия — самая большая по территории страна. Да, там проживает свыше 16 миллионов нищих. Да, там не решена до сих пор воспетая веками назад классиком проблема с дураками и дорогами. Да, сейчас многие самолеты уже и внутри РФ не летают, на полках магазинов нет многого из привычного жителям нормальных государств. Но есть же шаманы на оленьих упряжках, есть же сети бистро, где всегда можно выпить водочки и закусить-занюхать огурцом.

В общем, пора уже познавать реалии страны, в которой папа Лизы работает не последним человеком. Но она, судя по всему, не хочет. Ей нравится, кажется, тот самый Запад, который так часто критикует, поливает грязью российский телевизор. Поразительное несовпадение желаний и возможностей. И поразительное, надеюсь напускное, непонимание причин, по которым Лизу внесли в санкционный список!

Правда, тут тоже есть нюанс. Мы услышали новую порцию речей от самого Дмитрия Пескова и уже не столь удивлены тем, что сказала его дочь. Пресс-секретарь главы российского государства удивлен тем, что «мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому». Не к российскому, замечу, а к русскому. То есть, опять имеет место примитивная манипуляция.

«Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане – русские по происхождению или языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни. Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений», – заявил Песков.

Как видим, перед нами пример высказывания, далекого от реальности. К этническим русским, проживающим на территории разных стран мира, нет никаких претензий. Но есть претензии к россиянам. Причем, не только к русским по национальности, но и к чеченцам, бурятам, прочим поддержавшим войну против Украины. И тут я приведу конкретные, шокирующие цифры.

Итак, «86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальные нападения на территории стран Европейского союза, среди которых Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в марте компанией Active Group и опубликованное 16 марта. Как, после обнародования данного соцопроса, должны относиться к россиянам в странах, которые чудовищно высокий процент населения РФ видит новой целью для совершения военной агрессии?!

Как любой нормальный человек может относиться к России, ежедневно видя кадры из разбомбленных Киева, Харькова, Мариуполя, Херсона? Как можно относиться к россиянам, которые поддерживают это кошмарное преступление, видя кадры украинских детей, оставшихся сиротами по вине руководства РФ?! Как европейцы , видящие страдания украинских беженцев, слышащие их рассказы о разбитых судьбах и мечтах, могут относиться к РФ и ее гражданам?!

Как на постсоветском пространстве могут относиться к РФ, если из этой страны регулярно несется ложь о событиях в Украине, если фраза о необходимости «защиты русских» стала «поводом» для войны против Украины?! Ответ на все эти вопросы очевиден — без уважения. И Дмитрию Пескову не стоит подражать своей дочери, изображая удивление там, где должно быть место извинениям, мольбам о прощении.