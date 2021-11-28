Если перефразировать приписываемое древнегреческому философу Сократу изречение — «Я знаю, что ничего не знаю», то относительно Сочинской встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшейся 26 ноября, можно сказать — итог такой, что никакого итога.

Встреча в верхах просто подтвердила приверженность соглашениям от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, причем уже в который раз. И стоило для этого организовывать очную встречу? Причем в период резкого обострения ситуации с пандемией? Тогда как российский президент, как пишут сами российские СМИ, без особой надобности и носа не показывает из бункера. Какая такая необходимость была во встрече, по итогу которой не было подписано ни одного нового документа? Ни одна из сторон не получила ничего, ради чего была затеяна эта война – ни армяне, ни мы так и не получили Карабах – там русский дух, там Русью пахнет!

Что тогда? Ну об этом уже писали и говорили много, в том числе и мы – главное было перехватить инициативу у Брюсселя, где на 15 декабря запланирована встреча Алиев-Пашинян в рамках саммита «Восточного партнерства». И показать миру, в частности Евросовету, кто в кавказском доме хозяин. Более того, продемонстрировать, что без его, Путина, позволения на то, встреча может не состояться. Вспомним его фразу – «Я недавно на этот счет тоже разговаривал с председателем Евросовета господином Мишелем. Он вас ждет». То есть, высокое благословение на встречу в Брюсселе дано.

Сейчас не эта конкретная встреча в Сочи занимает наши умы, хотя мысли навеяла именно она. И даже речь не о том факте, что в итоговый документ включено словосочетание «нагорно-карабахский конфликт», который, по нашему коллективному мнению, якобы уже завершен.

Важно другое – экспертное сообщество и масс-медиа Азербайджана, в меньшей степени и Армении, наперегонки пытаются вдолбить массам, что именно благодаря лично Путину и российским миротворцам в регионе, наконец, воцарился мир, идет процесс созидания, возвращения людей в места постоянного проживания. Забывая при этом историю – Россия всегда и везде сначала создавала проблемы, потом ее сама же и решала, только в свою пользу. Мира, как не было, так и нет – периодически возникают, пусть и кратковременные, очаги конфликта, с жертвами, раненными и пленными с обеих сторон, причем на глазах российских миротворцев и пограничников ФСБ России. И про последнюю на армяно-азербайджанской границе, во время которой обе стороны понесли потери, можно с уверенностью сказать – сами спровоцировали, чтобы надавить на Пашиняна. Кто поверит, что без ведома российской погранслужбы может прозвучать хоть один выстрел? Итог – отказавшийся 9 ноября от встречи в Москве Никол, как миленький прилетел в Сочи.

И процессы созидания идут, причем стремительные. Только почему-то Ханкенди перестраивают и благоустраивают русские, а не мы, не имея даже возможности носа туда сунуть. И язык государственный там принят русский, и знамя российское развевается на всех госучреждениях, и филиалы российских госучреждений там действуют, и хозяйничают там миротворцы, как у себя дома, и военные парады проводят, и стационарные военные городки уже там построили, даже памятники выдающимся русским стоят в Ходжалы, а главное – памятник воину-освободителю, обнимающему армянскую девочку воздвигли.

Ну и возвращаются, конечно-же, люди в места своего постоянного проживания. Но почему-то, только армяне, и не факт, что это не новое переселение. Наши же вынужденные переселенцы все еще ждут, когда отстроят аэропорты, чтобы можно было на самолете приземлиться на землю предков, по дороге-то далёко, да нет-нет и мины имеют свойство иногда взрываться, хотя на армян они по знакомству не реагируют.

И вот тут к месту вспомнить шедевры кинематографа советского периода, где черным по белому демонстрируется такая политика российской власти – разделяй и властвуй. Так было во все времена – и в период самодержавия, и в советское время, ну и продолжается сейчас. Россия сталкивает лбами соседей, вооружает их, а потом выступает в роли «решала».

Советский фильм 1957 года «Лично известен» производства киностудии «Арменфильм» наглядно демонстрирует эту политику старшего брата. А еще ранее в 1937 году «Азербайджанфильм» снял фильм «Бакинцы», в котором есть сцена, где русский дед провоцируют армянского и азербайджанского мальчуганов к драке, придерживает их за шкирку и приговаривает – «лупи его, лупи, все армяшки такие, стянуть норовят», «а теперь ты его, вся татарва разбойники».

Очень поучительные эпизоды. Оказывается, азербайджанская интеллигенция того периода была смелее, могла называть вещи своими именами, а ведь это был 1937 год, время самых кровавых сталинских репрессий.

Что же сегодня? Наша горе-интеллигенция спрятала голову в песок и палец о палец не ударяет, чтобы просветить оболваненное российской лже-пропагандой население, более того – промывает им мозги, выставляя русского солдата в роли истинного миротворца и спасителя, и рукоплещет им. Истинно, легко обмануть того, кто сам обманываться рад. Как писал Александр Сергеевич – «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»…