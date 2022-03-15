Япония призывает реформировать Совет безопасности ООН из-за агрессии России против Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на съезде правящей Либерально-демократической партии. В качестве примера неэффективности Совбеза ООН Кисида сослался на попытку принятия резолюции, осуждающей российское широкомасштабное вторжение в Украину. 26 февраля, когда проходило голосование, Россия наложила вето на соответствующую резолюцию.

Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, — воздержались от голосования.

Как заявил Кисида, Япония намерена всеми силами добиваться реформирования международной организации. Он также добавил, что Россия, как постоянный член Совбеза, имеет большую ответственность перед международным сообществом за его мир и безопасность.

Ранее власти Японии приняли решение о заморозке активов 7 российских банков. В стране объявили о скором вводе экспортного контроля, чтобы исключить поставку в Россию высокотехнологичного оборудования и комплектующих к нему.

МИД Японии рекомендовал своим гражданам покинуть РФ коммерческими рейсами, пока они доступны.

Но это частности, главное – что реально могут сделать Япония и все другие страны планеты, чтобы как-то реформировать решающий орган ООН – Совет безопасности? Действительно же, крайне опасная для всего мира ситуация, когда одна страна, лидер которой вдруг сошел с ума, может не беспокоиться, что против нее предпримут что-нибудь на таком уровне – знай лишь себе, накладывай вето на все такие решения, и дело в шляпе. Судя по всему, у мира до сих пор не было никаких способов для преодоления такого поворота событий. Может, Генассамблея или еще какой-нибудь международный форум с участием полномочных представителей большинства стран мира может принять решение об исключении РФ из числа постоянных членов Совбеза ООН? Но даже если это произойдет, то к каким конкретным результатам это приведет? Тогда Москва отзовет войска из Украины? Тоже вопрос. Но в качестве еще одного элемента блокады, изоляции режима Путина это был бы конечно полезный шаг.

Эту ситуацию комментирует # Алекс Григорьевс, латвийский политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Есть такие организации, которые вроде бы и уважаемые, но не очень эффективные, а часто и совсем не эффективные, но не то, чтобы совсем уж бесполезные. ОБСЕ, наверное, одна из таких организаций. В Азербайджане хорошо знают Минскую группу под эгидой ОБСЕ. Она разрабатывала Мадридские принципы и т. д., двадцать пять лет творила мир на Южном Кавказе, но так ничего и не добилась. Подобным же образом ОБСЕ работала в Абхазии, и, кажется, Южной Осетии. Тридцать лет уже занимается миротворчеством в Молдове, где Россия, оккупировав часть территории, создала «Приднестровскую Молдавскую Республику». Зато нет войны и не стреляют, и, если это частично заслуга ОБСЕ, то пусть будет. А главное, в организацию входят все страны северной Евразии: и Туркмения, и Ватикан, и Монголия, и Сан-Марино с Андоррой. Если не слишком дорого обходится, то пусть будет. Где еще Ватикан встретится с Туркменией?

Почти то же самое можно сказать и об ООН. Организация была создана победителями во Второй мировой войне и должна была закрепить их статус и миропорядок, ими установленный. Победители вошли в Совет безопасности в качестве постоянных членов с правом вето. Это Франция, США, СССР (Россия), Китай и Великобритания. Со временем мир изменился, как изменились вес и влияние отдельных государств, в том числе постоянных членов Совета Безопасности. Поэтому вполне правомерны дискуссии о реформе институтов ООН. Почему среди постоянных членов Совета безопасности нет Индии? Японии? Бразилии? Германии? Потому что на момент создания ООН они были либо побежденными странами, как Япония и Германия, либо не имели ни большого экономического, ни политического веса, как Бразилия, а Индия вообще еще была колонией Великобритании. Теперь назрел вопрос о включении этих стран в число постоянных членов Совета Безопасности, с большей долей ответственности за судьбы мира.

Что же касается России, то я бы предложил заморозить ее членство в Совете Безопасности до тех пор, пока не исправится. То есть не исключать совсем, как когда-то СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию против Финляндии, а на время лишить права вето и вообще голоса. Пусть выступают, показывают свою дурь, выслушивают другие точки зрения, но не голосуют, и не ветируют. После мира с Украиной, вывода войск, выплаты репараций – можно вернуться к этому вопросу. Еще один аргумент за мир для России.

Главное, не стоит приписывать ООН несвойственных этой организации функций. Это не мировое правительство и не всемирный полицейский. Ее называют говорильней, и очень хорошо, что есть такая говорильня. Место для споров и диалога. Говорят ведь, что в споре рождается истина. Говорят еще, что в споре рождается спорная истина, но ведь в какой-то мере все истины спорные, не правда ли?