Из США в Китай для борьбы с коронавирусом отправляют препараты, не прошедшие проверки

Американские фармацевтические компании осуществляют поставки противовирусных препаратов в Китай для оценки того, могут ли они быть полезными для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, компании AbbVie и Johnson & Johnson начали поставки препарата, предназначенного для борьбы с ВИЧ-инфекцией, а компания Gilead Sciences рассматривает вопрос об отправке антивирусного препарата, который находится в стадии разработки.

«Пока неизвестно, могут ли медикаменты, особенно те, которые не были одобрены для лечения инфекционных заболеваний, помочь пациентам, зараженным новым коронавирусом, — отметила газета. — Сейчас нигде в мире нет ни вакцин, ни препаратов, специально предназначенных для борьбы с коронавирусом, и именно это заставляет медиков изучать возможности применения не прошедших процедуру проверки препаратов в надежде сдержать вспышку заболевания, которое распространяется в Китае и в более ограниченных масштабах — в других странах».

По данным газеты, несколько фармацевтических компаний пытаются создать вакцину против вируса, однако пройдут месяцы, прежде чем ее можно будет испытать на пациентах.(ТАСС)