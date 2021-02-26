WP рассказала о погибших в результате авиаудара США по иранским объектам Сирии

Газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации рассказала о погибших в результате авиаудара США по объектам иранских ВС в Сирии.

Так, по словам собеседника, в результате удара есть несколько человек погибших, однако их точное число не уточняется.

Он добавил, что есть основания говорить, что атака привела к смерти «горстки людей».

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.