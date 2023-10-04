Результаты антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана на своей собственной, всемирно признанной территории — в Карабахском регионе страны, оказались ошеломляющими. Азербайджанской армии всего за один день удалось добиться капитуляции незаконных вооруженных формирований, действовавших в подконтрольной, согласно Трехстороннему соглашению между лидерами Азербайджана, России и Армении от 9-10 ноября 2020 года, российским миротворцам территории.

Дальше последовали сдача оружия, роспуск незаконных госструктур сепаратистского режима, добровольный отъезд армянских жителей региона в Армению с созданием со стороны азербайджанских властей максимально благоприятных для них условий, и – задержания главарей сепаратистов. Началось все с ареста 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах бывшего «главы» правительства непризнанной республики Рубена Варданяна и последовавшего за этим в тот же день заявления советника т.н. президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна Давида Бабаяна о своем решении сдаться азербайджанским властям.

Дальше – больше. 29 сентября Азербайджанские силовики задержали участника еще Первой карабахской войны бывшего т.н. командующего армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и «первого заместителя командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики» гражданина Армении Давиата Манукяна.

А парад арестов завершили вчерашние громкие задержания — бывших «президентов» сепаратистов в Карабахе Аркадия Гукасяна (1997-2007), Бако Саакяна (2007-2020), Араика Арутюняна (2020-2023), карабахского представителя партии «Дашнакцутюн» и бывшего «спикера» парламента сепаратистского режима Давида Ишханяна.

Все эти преступники, на руках которых кровь тысяч граждан Азербайджана – женщин, детей, стариков, добровольцев, молодых солдат и офицеров, теперь дают показания следственным органам Азербайджана в Баку.

Но азербайджанская общественность ожидает и неминуемого наказания при жизни еще и главных виновников карабахского конфликта – участников Первой Карабахской войны, организаторов оккупации 20% азербайджанской земли, полевых командиров вооруженных армянских формирований, действовавших на карабахской земле, «экс-президентов НКР» и Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. И тому сегодня обоснование подвела сама Армения, ратифицировавшая на днях Римский статут о Международном уголовном суде (МУС), согласно которому могут быть арестованы в случае въезда на территорию Армении не только президент РФ Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова в связи с выданным МУС ордером на их арест.

В самой Армении появилась надежда, что преступников Кочаряна и Саргсяна тоже можно будет призвать к ответственности, причем руками Азербайджана. Армянский блогер Натали Алексанян на своей странице в социальной сети фейсбук выступила с однозначным заявлением – теперь официальный Баку может обратиться в МУС и потребовать ареста этих «кровожадных грабителей», как она их назвала.

«Поскольку Армения не может избавиться от этих кровожадных грабителей, пусть их делами занимается Азербайджан, их законная родина. Не будем забывать, что эти двое родились и работали в Азербайджане, а армянское гражданство и руководящие должности они получили незаконно, узурпировав власть».

Она считает, что теперь появилась прекрасная возможность «избавиться от них и передать Азербайджану».

Хороший совет! Азербайджан, сам не ратифицировавший Римский статут, после ратификации его в Армении имеет полное право потребовать ареста и выдачи объявленных в международный розыск Кочаряна и Саргсяна. Да и для Никола Пашиняна в этом случае облегчается задача противодействия пророссийским силам, вновь поднявшим голову в Армении и стремящимся устроить переворот.

Ни армянам, ни нам не хотелось бы видеть вновь у руководства Арменией «карабахский клан» и их пособников. Самое время воспользоваться предоставленной возможностью и инициировать арест военных преступников и террористов Кочаряна и Саргсяна и передачу их Баку для последующего судебного процесса над ними.

Вот тогда успокоятся души тысяч шехидов, отдавших жизнь за свободу Карабаха. Ну и, конечно, когда карабахская земля целиком и полностью перейдет под контроль Азербайджана, не будут топтать ее чужие сапоги, покинет эту многострадальную землю последний чужестранец. Ведь и необходимости в том уже и нет – почти все армянское население Карабаха уехало в Армению, кого остаются защищать там российские «миротворцы» и кому поставляют продукты? Не себе ли они привезли 30 сентября 15,5 т муки? Кого «мониторят» русские на этой земле? Не пора ли испечь огромный каравай из их же муки и проводить их хлебом и солью, сопроводив добрым словом из Карабаха?