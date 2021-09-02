Мессенджер WhatsApp был оштрафован на €225 млн за нарушение законодательства Евросоюза в области защиты данных, сообщает Bloomberg.

Ирландская комиссия по защите данных обнаружила нарушения в представленной мессенджером информации о том, как обрабатываются данные пользователей и не пользователей, а также как эти сведения распределяются между WhatsApp и другими компаниями Facebook.

«Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы обеспечили людям в 2018 году, и штрафы совершенно несоразмерны», — сказал представитель WhatsApp. «Мы будем обжаловать это решение».

Власти, в свою очередь, заявили, что мессенджеру придется привести свою систему обработки данных в соответствие с требованиями.