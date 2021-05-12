WhatsApp назвал дату отключения не принявших новые правила пользователей

WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая.

Как передает РИА Новости, об этом говорится на сайте мессенджера.

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и «начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление», сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения, и также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.

Затем, через несколько недель ограниченной функциональности, пользователи уже не смогут получать входящие звонки и уведомления, и «WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на ваш телефон». Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление не принять, аккаунт удален не будет, также сообщила компания.

О намерении ограничить доступ к некоторым функциям мессенджера сообщали СМИ в конце февраля. WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая, чтобы в течение этого времени пользователи смогли в «удобном для них темпе» ознакомиться с обновлениями и принять их.