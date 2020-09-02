Welcome to Балаханы: как нефтяной центр Баку превратился в райский уголок – ФОТОРЕПОРТАЖ

На туристической карте Баку новая локация – «апшеронский Санторини» Балаханы. Преображение старинного поселка – главная тема последних дней.

Корреспондент # отправился в Балаханы, чтобы воочию оценить масштабное благоустройство и реконструкцию поселка.

Первое, что бросается в глаза – толпы фотографов, репортеров и гостей, которые с наслаждением разглядывают каждый уголок.

Балаханы – исторический центр Баку, где впервые на Апшероне стали добывать нефть. Поселок небольшой, но богат историческими памятниками. Некоторые из них были обнаружены во время ремонтных работ.

Из интересных фактов: поселок, расположенный в Сабунчинском районе Баку, реконструируется впервые. Полностью отремонтированы тротуары и дороги, фасады и крыши зданий, заменены двери и окна, проложена канализация, которой в поселке никогда не было, осуществлен монтаж новой системы телефонной связи и интернета и мн.др.

В 1898 году фотограф Александр Мишон снял в Балаханы короткометражный документальный немой фильм «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», считающийся сегодня первым фильмом в истории азербайджанского кинематографа. Балаханы – место, где гостил великий русский поэт Сергей Есенин. Упоминания о древнейшем бакинском поселке представлены в знаменитых стихотворениях поэта «Прощай, Баку!» и «1 Мая».

Сегодня Балаханы не узнать: красота радует глаз буквально на каждом шагу. В поселке посажено около 4000 деревьев, около 16 тысяч кустов, свыше 30 тысяч цветов, которые превращают местность в райский уголок с неповторимым восточным колоритом.

Нет сомнений – вскоре Балаханы узнает весь мир! Местные жители счастливы и готовы к такому вниманию. Они улыбчивые, доброжелательные, с радостью помогают с поиском локаций и ориентированию по поселку. BBC уже представила свой репортаж, посвященный «апшеронскому Санторини».

Балаханы славится дворовыми котами. Говорят, что балаханинские мурлыки отличаются свирепым и горделивым нравом, частенько устраивают уличные бои. На эту тему в поселке даже установили композицию, которая является одной из самых популярных локаций для фото.

На улицах Балаханы цветет герань и другие садовые цветы.

Благоустройство поселка продолжается. Планируется, что здесь откроют около 100 малых предприятий, развивая ремесленничество, ковроткачество, гончарное дело, изготовление национальных костюмов, сувениров, изделий из керамики, музыкальных инструментов, национальных сладостей и многого другого, что предполагает открытие новых рабочих мест для жителей поселка.