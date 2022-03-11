Компания Walt Disney объявила о приостановке всей деятельности в России в связи с событиями в Украине, передает Интерфакс.

В заявлении, опубликованном в четверг, компания напоминает, что ранее приостановила передачу в РФ фильмов для коммерческого кинопроката. Теперь же Walt Disney «делает шаги, направленные на то, чтобы приостановить все остальные виды бизнеса в России. Это касается лицензирования контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic».

Компания поясняет, что часть деятельности можно остановить немедленно, но в некоторых случаях по техническим причинам приостановка займет некоторое время. При этом Walt Disney заверяет, что не увольняет своих сотрудников в России.