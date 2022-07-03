Это было ожидаемо. Потому, что ничего случайного в действиях российской стороны нет. Все шаги военно-политического руководства РФ направлены на достижение одной, конкретной цели — победы в войне с Украиной. А в том, что цель для РФ всегда оправдывала, оправдывает и будет оправдывать средства, сомневаться не приходится. Слишком уж много было ранее доказательств этого.

Итак, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия «громких звуков» и предположительно там сработало ПВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. «Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — отметил Гладков.

Губернатор заявил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью. Совершенно понятно, что ВСУ тут не причём. Украинская сторона наносит удары только по штабам российских оккупантов, по их армии. Слишком пока мало у украинской стороны сверхточного и современного оружия, и потому расходовать его на выстрелы без очевидной военной выгоды они не могут себе позволить.

Такие методы взяла на вооружение именно российская сторона. Она превратила уже в руины Мариуполь, она безостановочно бомбит Харьков и другие мирные украинские города. Напомню, что еще 13 июня Amnesty International в своем отчете по ситуации в Харькове, обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине, указав на то, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей.

Естественно, российская сторона все отрицает. Сколь примитивна ее ложь, мы все увидели недавно, когда МО РФ попыталось придать оттенок «героизма» банальному и вынужденному бегству с острова Змеиный. «Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — заявили по горячим следам этого маневра в МО РФ.

Это было очередное проявление бездарной формы вранья. МО РФ не хватает смелости назвать всё своими именами уже достаточно давно. Они не могут свою «спецоперацию» назвать войной. Им не хватает смелости признать бегство из Черниговской, Киевской и Сумской области. Они не могут признать свой полнейший провал на Черноморском плацдарме. Россия скрывает свои потери в войне. Родителям срочников, проходившим службу на крейсере «Москва», предлагают признать сыновей «умершими в результате катастрофы», хотя он был уничтожен украинской стороной.

Теперь возникает всего один вопрос — для чего нужно руководству России бомбить свои же города? Все просто и цинично. Очевидно, Кремлем запущена цепь провокаций, которые позволят России упрекать Украину в нападении на мирные российские регионы. Более развернуто на эту тему на своей странице в Фейсбук написал украинский политик, экс-депутат ВР, экс-представитель Украины в ПАСЕ Борислав Береза, который ныне облачился в военную форму и защищает Родину от оккупантов.

По его словам, Россия, в лице зама постоянного представителя РФ при ООН, Дмитрия Полянского, созывает заседание в Совбезе ООН на тему «Неонацизм и радикальный национализм: изучение первопричин кризиса в Украине». Заседание назначено на 11 июля. «И это трэш. В самой ООН шокированы цинизмом и подлостью российской делегации, которая пытается найти себе хоть какие-то оправдания после всех тех военных преступлений совершенных российскими военными в Украине», — утверждает Б.Береза.

Он даже дал перевод описания темы заседания, которое хочет провести РФ. «Когда ситуация в Украине и вокруг нее рассматривается на различных форумах ООН, то время от времени раздаются голоса сомнения в неонацистской природе нынешнего режима Майдана в Киеве и его вооруженных боевиков, в том числе из радикальных националистических группировок. На заседании будет рассмотрен этот вопрос. Дискуссия даст возможность узнать историю нацизма в Украине и его современное состояние. Понимание этого вопроса необходимо для непредвзятого анализа преступлений националистической банды», — такие привычные шаблоны российской пропаганды планируется использовать РФ в ООН.

И тут, как говорится, пазлы сошлись. Все стало понятно. Бомбежки Россией своих же городов нужны ей для создания нужной картинки перед реализацией такого вот примитивного пропагандистского трюка в ООН. Цинично и подло? Да. Но когда мы видели что-то иное от российской стороны?!