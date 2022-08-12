Российское наступление, а вернее его так называемый третий этап, в очередной раз никак не начнется. На Донбассе в направлении Славянска и Краматорска малыми силами российские войска пытаются наступать. Как считают украинские военные эксперты это скорее похоже либо на разведку боем, либо на имитацию наступления. Тем не менее, на довольно узком участке фронта российское командование концентрирует наличные силы, но каких-то видимых успехов нет.

На правом берегу Днепра в Херсонской области украинская армия (ВСУ) огневыми налетами практически сделала непригодными для прохода транспорта любого вида три моста через Днепр и мост через реку Ингулец. Тем самым снабжение российской группировки осуществляется только понтонными паромами. Кроме низкой грузоподъемности они пересекают Днепр на малой скорости. Фактически российская группировка на правом берегу осталась без реального снабжения и может полагаться только на наличные запасы.

Со своей стороны ВСУ наращивает удары по российским базам, узлам снабжения и аэродромам. В последние дни они стали особенно интенсивными.

Сейчас в России особенно на слуху взрывы на аэродроме в Новофедоровке вблизи города Саки, прогремевшие 9 августа. Это одна из крупнейших баз военно-космических войск России (ВКС).

Там располагаются учебно-тренировочный комплекс «Нить» и склады с боеприпасами. Также на аэродроме базируется 43-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. На комплексе «Нить» отрабатывается взлет и посадка на палубу авианосцев. После начала полномасштабной войны отсюда ВКС осуществляют авианалеты и бомбардировки на украинские города.

Судя по всему, взрывы в Новофедоровке повергли российское Министерство обороны в состояние сильнейшей паники. Срочно было выдано сообщение, что произошла произвольная детонация, ничего не повреждено и жертв нет. Причем практически одновременно крымские власти сообщили, что один человек погиб, семеро ранено.

Впрочем, никто в это не поверил исходя из очень большого количества автомобилей скорой помощи, приехавших фактически со всего полуострова. Более того, к месту взрыва отправили санитарную авиацию.

Сразу стали распространяться слухи, что это был ракетный обстрел со стороны ВСУ. Из Киева последовал троллинг, обыгрывавший российское заявление о детонации из-за нарушений в обращении с оружием. Пресс-служба Министерства обороны Украины заявило, что «Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах… Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятно жарких летних каникул. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах».

Возникает вопрос о причинах взрывов. В так называемую детонацию и курение в неположенных местах никто не верит. Произошло практически одновременно два, по некоторым данным три, взрыва на расстоянии между их центрами от 750 метров до одного километра. Детонация не может дать такого эффекта.

Ясно, что мы имеем дело с обстрелом со стороны Украины. Только возникает вопрос: чем? От ближайшего места, контролируемого ВСУ, до Новофедоровки примерно 230 км. Артиллерии на такую дальность у ВСУ официально нет. Недавно в Вашингтоне в очередной раз отказали в передаче Украине ракет ATACMS (Army TACtical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс) для РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS на дальность до 300 км.

Однако, есть некоторые не до конца ясные обстоятельства.

Во-первых, политические. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. В конце спикер сказала, что «это была хорошая работа», намекнув на произошедшее на авиабазе в Саках. Другими словами, Вашингтон, как и Киев, не подтвердил свою причастность, но не в категорической форме.

Во-вторых, практически одновременно с Новофедоровкой произошел обстрел складов и баз российской армии в Новоалексеевке и Геническе Херсонской области. Последний находится практически на границе с Крымом. В каждом из случаев расстояние от линии фронта от 150 до 225 км. Явно больше, чем боеприпасы HIMARS и MLRS. Пока их дальность не более 80 км.

Из этого можно сделать такие выводы.

Первый. США все-таки поставили ракеты ATACMS Киеву и ВСУ их применили. Очень маловероятно. После обстрела такими ракетами обязательно найдутся осколки и хвостовики с маркировкой, что позволит их однозначно идентифицировать. Соответствующий международный скандал Белому дому точно не нужен.

Второй. Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного писала, что для нападения «использовалось устройство исключительно украинского производства». Эксперты, как иностранные, так и украинские, считают, что это могут быть переделанные противокорабельные ракеты «Нептун», утопившие крейсер «Москва». Менее вероятно, что это были ракеты украинского комплекса «Гром 2». Он накануне войны был принят на вооружение ВСУ, но неясно успели ли его произвести в необходимых количествах. Дальности ракет упомянутых комплексов достаточны.

Третий. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала «Фейгин.LIVE» сказал, что «Официально (в Новофедоровке –авт.) — минус девять самолетов. Но некоторые данные позволяют говорить об уничтожении 12 и даже 26 аппаратов. Но при этом самое главное состоит не в уничтожении техники, а в уничтожении персонала. На месте погибли летчики и техники — узкопрофильные специалисты, которые долго нарабатывают опыт и квалификацию, их подготовка занимает годы». Это очень болезненный в военном отношении удар.

Так или иначе, но у перечисленных обстрелов есть непосредственные последствия. Как военные, так политические и социальные. В первую очередь для России.

Начнем с того, что после обстрелов Новофедоровки началось паническое бегство туристов и жителей Крыма с полуострова. У Крымского моста образовалась пробка на десятки километров. Практически можно говорить о том, что курортный сезон сорван. Именно это имели в виду в пресс-службе Министерства обороны Украины, когда предупреждали о неприятно жарких летних каникулах. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах.

Есть проблема более глубокая. Российская власть утверждала, что Крым хорошо защищен и полностью безопасен, а оказалось, что это совсем не так. Война горячо дышит не рядом, а теперь на самом полуострове.

Примыкающее обстоятельство. Если российские силы ПВО пропустили ракеты в Новофедоровке, то под вопросом безопасность святая святых — Крымского моста. То же самое можно сказать о других восьми крымских аэродромах и базах и даже страшно подумать о Севастополе. Похоже, что российское ПВО безнадежно устарело и стоит задуматься о защите Москвы и Петербурга.

Получается, что у российской армии в Украине нет глубокого тыла. По любому складу, штабу и логистической цепочке, железнодорожным узлам в любой момент может быть нанесен артиллерийский и ракетный удар. Нельзя сказать, что у россиян начался снарядный голод, в частности, на Донбассе, но огневой вал они точно устроить уже не могут. Отсюда проблематичной становится ситуация для херсонской группировки.

То, что она находится во все более подвешенном состоянии, говорит факт массовой эвакуации семей российских офицеров, которые жили в Херсоне. Уже после первых ударов по Антоновскому мосту из города срочно убежали пропагандисты и функционеры партии «Единая Россия». Под предлогом, что они не могут доставлять и распределять продовольственную помощь. На херсонских рынках российские военные скупили все резиновые лодки и плоты, так как понимают, что эвакуироваться по мостам не получится.

Чем дальше российское командование откладывает наступление, тем оно становится более проблематичным. Тактика огневого вала не реализовывается, так как не хватает для этого всех видов боеприпасов. По-другому российская армия наступать не может, потому что не умеет.

С другой стороны, время играет на ВСУ. По сравнению с маем украинские потери в людях сократились в 10 раз. Насыщение армии современным западным оружием идет по нарастающей и на многих участках фронта уже достигнут паритет в контрбатарейной борьбе. Отметим, что применение американских антирадарных ракет AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) позволило выбить более трех десятков комплексов ПВО С-300, а также «Панцирь С1». В результате резко возросла активность украинской авиации, особенно на юге. Ее налеты, синхронизированные с артиллерийскими, позволили ликвидировать ряд крупных складов в Мелитополе, Донецке, Новой Каховке и ряде других городов.

Так или иначе, но наступление российское командование должно начать не позднее второй половины августа. В противном случае следует ожидать серьезного контрудара ВСУ в Херсонской области. В этом случае ни о каких референдумах о так называемом присоединении к России Херсонской, части Запорожской и Харьковской областей нечего будет и думать.

Это уже очень сильное политическое поражение с очень серьезными последствиями для очень многих в московских коридорах власти.